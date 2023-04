Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Herbst machte sich beim Reit- und Springturnier des RFV Queidersbach bereits bemerkbar. Zum einen bei den Teilnehmerzahlen und zum anderen bei den Besuchern. Mit dazu beigetragen haben die kühlen Temperaturen und die nasse Witterung.

Das Turnier in Queidersbach ist in der Saison das letzte Angebot unter freiem Himmel und somit sehr witterungsabhängig. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Interesse an dem zweitägigen