Die Stadt hält an ihren Plänen fest, die Turnhalle der Goetheschule als Evakuierungsraum zu nutzen für den Fall, dass im kommenden Winter eine Gasmangellage eintritt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat deshalb beschlossen, dafür 75.000 Euro bereitzustellen. Das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz wurde damit beauftragt, die Ausstattung der Halle vorzunehmen und den Betrieb sicherzustellen. Es sollen unter anderem 50 Feldbetten sowie Einwegdecken, -kissen und -laken beschafft werden. Seit Dezember ist die Sporthalle der IGS Goetheschule gesperrt, der Sportunterricht findet deshalb im Schulzentrum Nord statt. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich der Sportboden gesenkt, die Ursachenforschung läuft noch. Eine Sprecherin der Verwaltung sagte am Freitag, es sei noch unklar, wie aufwendig die Sanierung sein wird, wann die Arbeiten ausgeschrieben werden können und die Handwerker anrücken. Die Stadt-Sprecherin sagte weiter, sie gehe davon aus, dass die Turnhalle nach der Sanierung wieder für schulische Zwecke genutzt werden könne. Als Evakuierungsraum werde die Turnhalle nur dann hergerichtet, wenn tatsächlich eine Notlage eintrete. Bislang war die Burgherrenhalle in Hohenecken für eine Evakuierungslage der Ort der Wahl. Sie wird aber jetzt benötigt, um Geflüchtete aufzunehmen.