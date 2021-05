„Wir sind Turner, die Fußball spielen!“ Fußball und Turnen, passt das? Klar, sagen Daniel und Lukas Eichhorn. Die Brüder lassen beim Turnen, im Jahn-Neunkampf und auf dem Fußballplatz ziemlich erfolgreich ihre Energien frei. Für den TV Morlautern und das Turn-Team-Sickingen sind sie an den Geräten aktiv, und für den FC Erlenbach kicken sie.

Eichhorn? Der Name ist unter den Turnern schon lange eine konstante Größe. Nein, stimmt nicht, es sind gleich zwei Größen, die sich hinter dem Namen verbergen. Eigentlich sogar drei. Die Brüder Daniel (22) und Lukas (20) sowie ihr Trainer und Papa Andreas Eichhorn tragen sich seit Jahren bei den deutschen Jahn-Mehrkämpfen ganz vorne in die Siegerliste ein. Die Brüder turnen erfolgreich für den TV Morlautern, und sie verstärken das Turn-Team-Sickingen im Ligaturnen. Ihre Schrauben, Saltos und kraftvollen Schwünge an den Ringen, am Barren, auf der Bodenbahn oder auch am Pauschenpferd, die sind bekannt. Dass die beiden genauso zur Stammmannschaft des FC Erlenbach zählen und dem Verein in der zurückliegenden Fußballsaison mit an die Tabellenspitze verholfen haben, das ist außerhalb der Fußballszene eher weniger bekannt. Ist aber so, und das ebenfalls schon seit Jahren.

Beides bringt Spaß

„Wir haben als kleine Jungs mit dem Turnen und mit dem Fußball angefangen und beides bis heute beibehalten“, ist es für Lukas überhaupt keine Frage, ob die Sportarten zusammenpassen. Beides bringt Spaß, und das steht bei den jungen Männern im Vordergrund. Erfolge mit der Mannschaft oder einzeln, wie im Jahn-Neunkampf, die sind besonders spaßig. „Unser Fußballverein war auch schon immer der FCE“, sagen die Eichhorns, die einen richtigen Mannschaftssport absolut schätzen. Beim Turnen gibt es zwar auch die Mannschaft, nützt an den Geräten nur nichts, da muss jeder ganz alleine ran.

„Wir sind Turner die Fußball spielen“, rücken sowohl Daniel als auch Lukas die Prioritäten zurecht. Heißt, das Turnerherz schlägt dann doch ein klein bisschen kräftiger, als sich das Herz König Fußball zuwendet. Sind aber Nuancen und meist nicht messbar. Aber auch die Eichhorns, die an der TU Kaiserslautern studieren, können keine zwei Trainings gleichzeitig besuchen. Das Training beim FCE fällt deshalb schon mal aus. „Das ist aber mit dem Trainer abgeklärt“, ist es Lukas Eichhorn wichtig zu erwähnen, dass sie nur dann das Fußballtraining nicht besuchen, wenn zeitgleich Turntraining angesagt ist. „Steht die deutsche Jahn-Meisterschaft an, dann setzen wir auch das Spiel am Wochenende davor aus“, ergänzt Bruder Daniel, aber auch dafür zeige der Verein Verständnis. Läuft zeitgleich kein Turnen, dann sind die Eichhorns nicht vom Fußballplatz fernzuhalten. „Es macht halt einfach Spaß“, kommt es unisono von beiden.

Athletisch überlegen

Weniger Training am Ball, das macht sich im Umgang mit dem runden Leder durchaus bemerkbar. „Wir sind technisch sicher nicht ganz so gut wie die anderen“, stuft es Lukas Eichhorn ein. Dafür sind sie den Mannschaftskollegen sowie der Konkurrenz athletisch überlegen. Das unterschreibt wohl jeder, der die zwei und ihre Leistungen im Turnen, in der Leichtathletik und auch im Schwimmen kennt. Der Jahn-Neunkampf, bei dem sich Lukas Eichhorn in den vergangenen beiden Jahren in der Altersklasse der 18- und 19-Jährigen jeweils den deutschen Meistertitel sicherte und sein Bruder Daniel in der Männerklasse vorne mitzumischen wusste, der forderte natürlich ein Training der besonderen Art. Da wird quasi jeder Muskel angesprochen, herausgefordert und aufgebaut. Das baut Kondition auf. Logisch.

Schnelligkeit und Spritzigkeit

Profitiert denn auch der Turner vom Fußballer? „Wir spielen ja nicht Fußball, um beim Turnen besser zu werden“, lacht Lukas Eichhorn ob der aus seiner Sicht witzigen Frage. Aber, ganz abstreiten kann und will er Vorteile auch aufseiten des Jahn-Mehrkämpfers und des Turners nicht. Auf dem Platz werde die Schnelligkeit und Spritzigkeit am Ball trainiert, das fördere natürlich auch die Schnellkraft etwa beim Bodenturnen oder beim Sprung. „Wenn ich einen schnellen Anlauf vor dem Sprung habe, gibt das mehr Schwung für die Schraube“, verdeutlicht er, was gemeint ist.

„Es hilft schon viel, körperlich gut drauf zu sein“, sehen sich die Brüder, trotz geringerem Balltraining insgesamt auf dem Fußballplatz gut gerüstet. „Letztendlich entscheidet aber immer der Trainer, ob wir spielen oder nicht“, stellt Daniel Eichhorn klar. Sie haben gespielt, wann immer sie verfügbar waren und haben auf den Positionen Innenverteidiger (Lukas) und Außenverteidiger (Daniel) den Gegnern des FC Erlenbach das Fußballleben im Allgemeinen und das Toreschießen im Speziellen ziemlich schwer gemacht.