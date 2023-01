Klänge von Trompeten, Posaunen und Tuben vom Turm der protestantischen Kirche in Erfenbach begrüßten am Neujahrsmorgen den ersten Tag im neuen Jahr.

Kaum hatte die Turmuhr der aus dem Jahr 1737 stammenden Kirche zwölf Uhr Mittag geschlagen, überraschte ein Ensemble des Kolpingblasorchesters Erfenbach zusammen mit Freunden Erfenbacher mit einem kleinen Neujahrskonzert. Die Bürger hatten sich auf eine Initiative von Ortsvorsteher Paul-Peter Götz auf dem Marktplatz unterhalb der Kirche versammelt und erfreuten sich an dem musikalischen Neujahrsgruß. Mit bekannten Melodien aus konzertanter Musik, Kirchen- und Volkslied luden die Bläser unter der Leitung von Kayla Yost die Erfenbacher bei einem Glas Sekt zum Verweilen ein. Ob Beethovens „Ode an die Freude“, „Großer Gott wir loben dich“ oder die deutsche Nationalhymne, die Turmbläser erfreuten das Publikum am Neujahrsmorgen.

Für seine Darbietungen erhielt das Ensemble reichlich Applaus. Sich bei fast frühlingshaften Temperaturen und musikalischer Unterhaltung vorm Kirchturm zu begegnen und sich ein gutes neues Jahr zu wünschen, stieß bei den Besuchern auf positive Resonanz. Dies umso mehr, als das von Ortsvorsteher Paul-Peter Götz für den 23. Dezember geplante Turmblasen wegen Regens entfallen musste.