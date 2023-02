In Belgien, beim internationalen Fechtturnier, gab es Gold, Silber und Bronze für den TSG-Florettnachwuchs. Rote Karten und eine Verwarnung für den Trainer, die gab es auch.

Die TSG Nachwuchsfechter Gene Kim und Fainne Howard trugen im belgischen Huy, beim „Coupe du Bassanini“, den Namen Kaiserslautern ziemlich erfolgreich über die Landesgrenzen. Da ist zunächst mal Gene Kim, der sich in der U11 derzeit in keinem Land und in keinem Turnier stoppen lässt. War in Belgien nicht anders. Mit einer Differenz von 47 Treffern bei nur neun Gegentreffern hielt er die internationale Konkurrenz erneut auf Abstand und gewann locker die U11. Wie schon gewohnt, wollte er auch in der U13 an den Start. Entspricht auf internationaler Bühne aber nicht dem Reglement.

„Gene ist als TSG-Fechter international mittlerweile aber so bekannt, da möchten die Vereine ihren Nachwuchs gerne mit Gene messen“, fasst TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering zusammen, warum am Ende dann doch die Startberechtigung erteilt wurde.

Also rein ins U13-Feld. Gene zog gleich mal deutlich durch die Vorrunde, qualifizierte sich weiter für die besten acht Fechter und trieb den Puls seines Trainers ordentlich in die Höhe. Mehr noch: Krieger-Kettering kassierte durch seinen lautstarken Protest eine Verwarnung durch den belgischen Obmann. Was war geschehen? Gene stand im Halbfinale Hugo Degaillier vom ausrichtenden CRE Huy gegenüber. Der Heimtrainer des jungen Belgiers heizte die Stimmung im Saal durch laute Zurufe an, Gene kassierte durch eine umstrittene Entscheidung einen Gegentreffer, und der TSG-Trainer wurde laut. „Das war eine klare Fehlentscheidung“, steht Krieger-Kettering hinter seinem lauten Protest. Der TSG Fechter behielt bei all dem Trubel die Nerven und zog nach einem 10:8-Sieg ins Finale gegen den belgischen U13 Florettmeister Max Janss vom CE Woluwe ein. Dort unterlag der TSGler, dem die vielen Einsätze auf der belgischen Planche langsam die Beine ermüdeten, und nahm Silber entgegen.

Angriff auf die Nerven

Auch die Kämpfe der TSG-U13-Fechterin Fainne Howard waren ein Angriff auf die Nerven ihres Trainers. Fainne zog als Dritte durch die Vorrunde, hinter der Konkurrenz aus China und Frankreich, überstand souverän Runde zwei und zog nach einem Freilos für die erste K.o.-Runde direkt ins Viertelfinale, gewann und stand im Halbfinale der Favoritin aus China Bianca Xingman gegenüber. Die Chinesin wusste die Trefferfläche immer wieder unerlaubt zu verdecken und rief den TSG-Trainer auf den Plan. Eine hitzige Debatte und eine Rote Karte für die Chinesin folgten. Rot heißt auf der Fechtbahn Verwarnung und der Gegner erhält einen Treffer.

„In einem völlig verrückten Gefecht zweier gleich starker Fechterinnen wurden acht Rote Karten verteilt. Vier auf jeder Seite. Sowas habe ich noch nie erlebt“, spricht Krieger-Kettering von einem rekordverdächtigen Gefecht, das knapp mit 9:8 von der Chinesin gewonnen wurde und der TSG-Fechterin Bronze bescherte. Fertig mit den Nerven, aber stolz auf seinen Nachwuchs, kehrte der Trainer mit seinen Fechtschülern nach Kaiserslautern zurück.