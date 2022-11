Da die Schaugewächshäuser an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) zum Jahresende geschlossen werden sollen, veranstaltet der Fachbereich Biologie am Montag, 7. November, von 10 bis 17.30 Uhr eine offene Pflanzenbörse. Nachdem bereits viele Pflanzen an botanische Gärten und andere Einrichtungen abgegeben wurden, soll nun allen Interessierten die Gelegenheit geboten werden, auf der Pflanzenbörse kleinere bis mittelgroße Pflanzen für den eigenen Haushalt zu erwerben, wie die stellvertretende Geschäftsführerin Anne Thyssen schildert. Wer sich für größere Exemplare interessiere, könne ebenfalls vorbeikommen; Pflanzen können reserviert und später abgeholt werden. Die Pflanzenbörse findet im Eingangsbereich der Gewächshäuser im Garten der TU statt, der Zugang erfolge vom Freiland aus. Es seien bereits einige Zimmerpflanzen aus den Schaugewächshäusern in Töpfen zusammengestellt worden. Wer wolle, könne auch speziellere Pflanzen mitnehmen, die etwas mehr Pflege erfordern. Es gebe unter anderem Epiphyten und Orchideen. Hintergrund der Pflanzenbörse ist der Beschluss der TU, die tropischen Gewächshäuser mit Blick auf die extrem steigenden Energiekosten und die schlechte Bausubstanz der Häuser nicht länger zu beheizen. jtt