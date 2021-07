Kaiserslautern ist als Wissenschaftsstandort weit vorn. Die TU Kaiserslautern und das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) sind am Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) beteiligt. Aus Rheinland-Pfalz sind insgesamt sechs Universitäten und Institute eingebunden. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz hat am Freitag den Weg für zehn neue Konsortien freigemacht.

So übernehmen die TU Kaiserslautern und das ITWM sowie die Universität Mainz in zwei NFDI die Co-Sprecher-Funktion. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, die Universität Trier, das Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz und die TU Kaiserslautern bringen sich in weiteren drei Verbünden als Projektpartner ein. „Rheinland-Pfalz ist mit sechs Wissenschaftseinrichtungen an fünf neuen Verbünden beteiligt. Die Bandbreite reicht von Mathematik, Physik und Materialwissenschaft bis zu Sprachwissenschaften“, berichtet Wissenschaftsminister Clemens Hoch.

Die TU Kaiserslautern und das ITWM werden in der „Mathematischen Forschungsinitiative“ als Co-Sprecher fungieren. Für diesen Verbund stellen Bund und Länder rund 12,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die TU Kaiserslautern ist auch in der Forschungsdateninfrastruktur für Materialwissenschaften und Werkstofftechnik vertreten und erhält dafür 15,7 Millionen Euro.

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur soll ein digitales Netzwerk zur wissenschaftliche Nutzung schaffen. Für die Förderung der NFDI stellen Bund und Länder von 2019 bis 2028 bis zu 90 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Bereits in der ersten Förderrunde 2020 war die TU Kaiserslautern erfolgreich.