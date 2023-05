Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Diskussion um die Zukunft des Uniwaldes zwischen Pfaffenbergstraße und den Tennisplätzen ist in den vergangenen Wochen etwas in den Hintergrund gerückt. In der nächsten Sitzung des Stadtrats kommt sie noch einmal aufs Tapet. Und TU-Präsident Helmut Schmidt hofft sehr darauf, dass die Politik zumindest dem Chemie-Neubau keine Steine in den Weg legt.

Lange aufschieben, das geht nicht mehr, sagt TU-Präsident Helmut Schmidt, der Ende des Monats aus dem Amt scheidet. „Das Chemie-Gebäude auf dem Campus ist marode, die Abzüge