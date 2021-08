Die Technische Universität Kaiserslautern (TU) erhält für ihr Engagement bei der Chancengleichheit erneut das Total E-Quality-Prädikat – für weitere drei Jahre. Der Verein Total E-Quality Deutschland zeichnet damit Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung aus, die sich in besonderer Weise für die Chancengleichheit von Frauen und Männern einsetzen. Dieses Mal ist das Prädikat der TU um den Zusatz „Diversity“ beziehungsweise Vielfalt ergänzt. „Als Begründung führte die Jury unter anderem an, dass es bei uns in den letzten Jahren positive strukturelle Entwicklungen gegeben hat, was die aktive Förderung von Frauen im Rahmen von Personalbeschaffung und Stellenbesetzung betrifft“, sagt Cornelia Rövekamp, die die Stabsstelle Gleichstellung, Vielfalt und Familie leitet. Positiv aufgefallen seien weiter die vielfältigen Maßnahmen zur individuellen Förderung. Auch die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie mit Studium oder Beruf seien umfassend.

Die Diversity-Aktivitäten der TU haben die Jury ebenfalls überzeugt: Die Akteure seien in Arbeitsgruppen gut vernetzt und unter dem Stichwort Antidiskriminierung würden alle Diversitätsdimensionen angesprochen.

Das Prädikat wird laut TU für die Jahre 2021 bis 2024 verliehen. An der TU liege der Anteil an Professorinnen (2019) bei 15 Prozent, der Anteil an Studentinnen belaufe sich auf 40 und der Anteil von Frauen bei der Promotion auf 25 Prozent.