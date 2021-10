Nach einem Schlaganfall sind bestimmte Bereiche im Gehirn nicht mehr leistungsfähig. Diese zu erkennen und ihre Folgen abzuschätzen ist mit heutigen Bildgebungstechniken nicht möglich. Ein Forscherteam der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern arbeitet an einer neuen Technik, die Hirnschädigungen automatisch erkennt und Folgen vorhersagt.

Bei einem Schlaganfall führt der Verschluss von Gefäßen im Gehirn dazu, dass bestimmte Bereiche nicht mehr ausreichend oder gar nicht mit Sauerstoff versorgt werden, erklärt die TU in einer Mitteilung. Dies kann zu sogenannten Läsionen führen. Das sind Bereiche, die nicht mehr leistungsfähig sind. Mit aktuellen Verfahren der Bildgebung sind sie schwer zu erkennen. „Sie können sich im Laufe der Zeit stark verändern, indem sie entweder wachsen oder schrumpfen“, erläutert Robin Maack von der Arbeitsgruppe „Computer Graphics and Human Computer Interaction“ von Professor Hans Hagen. Gemeinsam mit seiner Forscherkollegin Christina Gillmann von der Universität Leipzig arbeitet Maack an der neuen Methode.

Zum Einsatz kommt dabei ein sogenanntes neurales Netzwerk. „Das ist ein Verfahren der Künstlichen Intelligenz, mit dem der Computer aus Daten lernen kann“, erklärt Maack, „diese speziellen Algorithmen nutzen die Erfahrung der Ärzte, die an vorhandenen Bildern Läsionen einzeichnen, um das Netzwerk zu füttern.“ Interessant sei die Technik für die Diagnose bei Schlaganfällen, um früh entsprechende Therapiemaßnahmen ergreifen zu können.

Auf der Medizintechnikmesse Medica in Düsseldorf stellt das Team seine Arbeit vom 15. bis 18. November am Forschungsstand von Rheinland-Pfalz (Stand E80, Halle 3) vor.