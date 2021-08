Der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern gelingt es sehr gut, den Wissenstransfer in die Wirtschaft zu ermöglichen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Centrum für Hochschulentwicklung im Auftrag des Handelsblatts vorgenommen hat. Die TU ist laut Mitteilung des Handelsblattes im Feld der 15 bestvernetzten Hochschulen platziert. In drei von fünf Kategorien gab es die Bestnote: bei den Veröffentlichungen mit Industriepartnern, bei der Anzahl der Ausgründungen und in der Rubrik „In Patenten zitierte Veröffentlichungen“.

Die Studie zeige, dass die Universität in Sachen Technologie- und Wissenstransfer auf einem sehr guten Weg sei und „wir uns im Transferbereich durchaus mit den großen Universitäten messen können“, wird Cornelia Blau, Leiterin des Referats Technologie und Innovation der TU, vom Handelsblatt zitiert. Die Forschung in den verschiedenen Fachdisziplinen an der Technischen Universität sei generell sehr praxisbezogen. Das unterstreiche das gute Abschneiden in der Kategorie „Veröffentlichung mit Industriepartnern“. Kooperationen mit Industriepartnern ermöglichen es, das eigene Wissen zu nutzen, um Innovationsprozesse anzustoßen. Auch das Begleiten von Gründerinnen und Gründern zähle zu den Kernaufgaben. „Wir haben über das Gründungsbüro der Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern sehr gut etablierte Strukturen zur Unterstützung von Ausgründungen, die sich am Standort ansiedeln“, so Blau. Dass Veröffentlichungen der TU vielfach in Patenten zitiert werden, zeige, dass die Forschungsergebnisse auf dem neuesten Stand seien.