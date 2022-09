Schülerinnen aufgepasst: Am Freitag, 30. September, lädt die Technische Universität Kaiserslautern (TU) Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 13 zu einem Informationstag ein. Das Ziel: Möglichst viele Nachwuchswissenschaftlerinnen für ein naturwissenschaftlich-technisches Studium zu begeistern.

Den Schülerinnentag gebe es bereits seit 1995 an der TU, erzählt Katharina Weisel von der Stabsstelle Gleichstellung, Vielfalt und Familie, die den Tag organisiert. Selbst während der Corona-Pandemie habe die Veranstaltung stattgefunden, damals allerdings in kleinerer Form und mit einem Hygienekonzept. In diesem Jahr können sich die Schülerinnen wieder ohne spezielle Auflage über die Studiengänge an der TU informieren. Eingeladen sind junge Frauen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg, Hessen und Baden-Württemberg. „Die jeweiligen Fachministerien der Länder empfehlen die Veranstaltung“, sagt Weisel. Eine Teilnahme müsse in der Regel mit der Schulleitung abgeklärt werden.

Frauen unter Studierenden und Lehrenden unterrepräsentiert

In Workshops und Vorträgen können die Teilnehmerinnen die unterschiedlichen Fachbereiche an der TU kennenlernen und auch selbst experimentieren und programmieren. „Als technische Universität wollen wir ganz bewusst junge Frauen ansprechen und sie mit allen notwendigen Informationen versorgen“, sagt Weisel. Denn mit Blick auf den derzeitigen Frauenanteil an der TU ist klar: Frauen sind in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern deutlich unterrepräsentiert.

Unter den Studierenden an der TU sind rund 40 Prozent Frauen, wobei sie in den einzelnen Fachrichtungen unterschiedlich vertreten sind, wie Weisel berichtet. Während sie in den Bereichen Architektur, Biologie und Sozialwissenschaften die Mehrheit stellen, sind sie in Fächern wie Maschinenbau und Elektrotechnik, Physik oder Informatik selten zu finden. Auch unter dem Lehrpersonal gibt es deutlich weniger Frauen als Männer: 17 Prozent Professorinnen stehen dort 83 Prozent Männern gegenüber.

Während Fächer wie Mathe und Chemie aus der Schule bekannt seien, fehle vielen eine Vorstellung davon, was sich hinter den unterschiedlichen Studiengängen verbirgt, die die TUK anbietet. Dies will die TU mit ihrem Schülerinnentag ändern und den jungen Frauen viele Informationen als Entscheidungsgrundlage an die Hand geben.

Zur Auswahl stehen an diesem Tag Workshops und Vorträge, unter anderem: „Mathematik gegen Pandemien“, „Die bunte Welt der Kunststoffe“, „Ultracoole Quantenwelten“ oder „Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach eine Batterie daraus – Energiespeicher von heute und morgen“.

Neben fachlichem Wissen soll auch das Lebensgefühl an der TU vermittelt werden, schildert Weisel. Die Schülerinnen werden an diesem Tag von Studierenden über den Campus geführt, die Einblick in den Studienalltag geben.

Info

Der Schülerinnentag findet am 30. September von 8 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis zum 22. September auf der Homepage der Uni möglich.