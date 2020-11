Unter der Leitung des Lehrstuhls Werkzeugmaschinen und Steuerungen an der TU Kaiserslautern (WSKL) startet das Projekt „5G – Einsatz in der Industrie“.

Durch die Beteiligung der Lehrstühle Augmented Vision, Funkkommunikation und Navigation sowie der Technologie-Initiative SmartFactory-KL entstehe ein Netzwerk, das auf jahrelange theoretische und praktische Erfahrung zurückgreifen könne, teilte die SmartFactory mit. „Seit Jahren bauen wir zusammen mit Partnern aus der Industrie Demonstratoren, die die Produktion der Zukunft zeigen. Dieses einmalige Zusammenwirken von Forschung und Anwendung kommt einem Projekt wie diesem zugute“, so Professor Martin Ruskowski, Lehrstuhlinhaber WSKL und Vorstandsvorsitzender der SmartFactory-KL. Professor Hans Schotten, Lehrstuhlinhaber Funkkommunikation und Navigation ergänzt: „Aus dem Consumer-Bereich kennen wir zahlreiche mobile Anwendungen, die auch in der Industrie großes Potenzial haben, zum Beispiel Augmented Reality oder drahtlose Steuer- und Kontrollgeräte.“

Die Industrie verlange hochflexible Produktionsanlagen, wie sie in Konzepten wie Industrie 4.0 oder „Production Level 4“ beschrieben sind, so die SmartFactory. Um eine Wandelbarkeit in Produktionshallen zu erreichen, seien vernetzte Module, die dynamisch miteinander verbunden oder getauscht werden können, unerlässlich. Für diese hohen Anforderungen hinsichtlich Latenz, Datendurchsatz und Zuverlässigkeit böten sich die Eigenschaften von 5G an.

Durch das Vorhaben werde die TU Kaiserslautern in die Lage versetzt, als technologisch versierter Vorreiter im Themenfeld Industrie 4.0 und intelligente Netze diese Basis im Hinblick auf 5G zu erweitern. Wandelbare und dynamische Anlagenkonzepte, neue Funktionalitäten und die Erschließung neuer Geschäftsfelder könnten künftig praxisnah erprobt und angegangen werden. Das Forschungsprojekt wird unter anderem aus Landesmitteln des Wirtschaftsministeriums mit rund 830.000 Euro unterstützt.