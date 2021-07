Die Technische Universität Kaiserslautern (TU) bietet technisch-koordinative Unterstützung zur Bewältigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz an. Die Fachbereiche Bauingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften stellen hierfür ihre Expertise aus unmittelbaren Einsatzerfahrungen und praxisnahen wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung.

Laut TU umfasst das Hilfsangebot unter anderem die Bereiche Schadensbewertung, Ereignisanalyse, Maßnahmenpriorisierung, Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur sowie Datensicherung und -aufbereitung. „Wir haben die Ereignisse rund um die Hochwasserkatastrophe mit großer Erschütterung und Betroffenheit verfolgt und fühlen mit den Betroffenen“, sagt Professor Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie der TU. „Als technisch-naturwissenschaftliche Universität möchten wir mit unserer wissenschaftlichen Erfahrung zum Bewältigen der Folgen dieser Jahrhundertkrise beitragen. Deswegen haben wir bereits in einem Brief an Innenminister Roger Lewentz unsere technisch-koordinative Unterstützung angeboten.“

Expertise im operativen Hochwasserschutz

Über Expertise im Hochwasserrisikomanagement und im operativen Hochwasserschutz verfügt das Fachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft im Fachbereich Bauingenieurwesen. Fachgebietsleiter Professor Robert Jüpner beschäftigt sich seit seinem ersten Katastropheneinsatz im Jahr 2002 bei der Jahrhundertflut an der Elbe mit der Thematik. „Derzeit betreue ich mehrere Doktorarbeiten, die sich dem Umgang mit Hochwasserkatastrophen widmen.“ Beispielsweise erarbeitet Alexandra Schüller im Rahmen ihrer Promotion Möglichkeiten der effektiven Bewältigung von großen Hochwasserereignissen aus wasserwirtschaftlicher Perspektive. Schüller ist derzeit im Krisenstab in Ahrweiler tätig.

Abläufe besser koordinieren

Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften steht der Umgang mit Risiken und Unsicherheiten in Krisensituationen im Vordergrund. „Wir gehen der Frage nach, wie einerseits Organisationen miteinander in Krisensituationen kooperieren, sowohl spontan als auch geplant“, erklärt Professor Gordon Müller-Seitz, der den Lehrstuhl für Strategie, Innovation und Kooperation leitet. „Wir haben unter anderem Zulieferketten im Nachgang zu Krisensituationen wie etwa bei der Feuerwehr Düsseldorf oder auch international, im Zusammenhang mit der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima untersucht.“ Juniorprofessorin Anja Danner-Schröder untersucht, wann und wie Routinemaßnahmen den Einsatz von Rettungskräften in Katastrophengebieten unterstützen können.

Die Experten aus beiden Fachbereichen stehen laut TU ab sofort auf Anfrage beratend zur Seite, wenn es im Rahmen der Bewältigung der aktuellen Hochwasserkatastrophe um die folgenden Themenkomplexe Aufnahme und Bewertung von baulichen Schäden, Ereignisanalyse, Priorisierung von Maßnahmen, Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur inklusive Kostenbetrachtung sowie Datensicherung und -aufbereitung geht.