Die Grenze und besser das Wiederaufleben der Grenze auch in pandemischen Zeiten steht im Zentrum einer zweitägigen Konferenz, Freitag, 4., und Samstag, 5. Februar, in Saarbrücken. Mit dabei sind auch Forscher der hiesigen Technischen Universität.

Über Fragen des (Wieder-)Auflebens von Grenzen, gerade auch in der Zeit der Corona-Pandemie, während der Grenzen auch in Europa zeitweilig geschlossen wurden, diskutieren Grenzexperten aus rund 20 Ländern. Am Freitag spricht auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und wird sich anschließend Fragen stellen.

Die Hybrid-Veranstaltung wird vom Zentrum für Grenzstudien der Universität der Großregion (Leitung: Astrid Fellner, Universität des Saarlandes) organisiert. In der Universität der Großregion sind sechs Universitäten zusammen geschlossen, neben der TU Kaiserslautern und der Saarbrücker Uni sind das die Uni Trier, die Universität in Luxemburg, die Uni in Lüttich sowie die Université de Lorraine im benachbarten Lothringen.

Das Thema Grenze wird aus gesellschafts- und geisteswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet – ergänzt durch praktische Beispiele aus dem gesellschaftlichen und politischen Alltag. Kirsten Mangels von der TU hat sich beispielsweise mit der so genannten kritischen Infrastruktur in der Grenzregion auseinander gesetzt, also ob beispielsweise die Gesundheitsversorgung nicht an Grenzen Halt machen muss. Karina Pallagst, ebenfalls TU, arbeitet zum Informationsfluss der Behörden über die Grenzen hinweg, ein Umstand, dessen Bedeutung auch durch die Corona-Pandemie, Stichwort Regeln auf beiden Seiten der Grenze, deutlich wurde.

Am Freitag wird um 11.30 Uhr eine Podiumsdiskussion stattfinden zum Thema „Auswirkungen der Gesundheitskrise auf europäische Grenzregionen“. Auf dem Podium sind neben Forschern auch der Staatssekretär im Saarbrücker Justizministerium, Roland Theis, zu finden.

Info

Das vollständige Programm der Konferenz steht im Internet