Am Dienstagvormittag haben Studierende des Fachbereichs Architektur vor der Stiftskirche den Flächenverbrauch der Stadt thematisiert – mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Innerhalb eines Seminars hatten sich die Studierenden der Technischen Universität (TU) mit dem Flächenverbrauch in Deutschland – täglich 58 Hektar – auseinander gesetzt und auf Kaiserslautern heruntergerechnet. Nun wollten die jungen Leute die abstrakten Zahlen durch eine Aktion begreifbar machen und so Menschen für den sparsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisieren.

Die Studierenden hatten dazu den Umriss von Kaiserslautern auf den Boden vor der Stiftskirche aufgemalt und zu 70 Prozent – was dem Grünflächenanteil der Stadt entspricht – mit Setzlingen ausgefüllt. Bei der Aktion wurden Passanten miteingebunden, indem sie einen Setzling aus der Installation entnehmen konnten, womit der Prozess der Versiegelung veranschaulicht wurde. Die Aktion soll am 28. Juni wiederholt werden.

Am 25. Juni und 2. Juli findet in der Architekturgalerie in Kaiserslautern eine Pflanzenbörse statt, hier haben die Besucher die Möglichkeit, eine Pflanze mitzunehmen.