Die Carl-Zeiss-Stiftung legt an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) und dem Campus Landau der Universität Koblenz-Landau einen Fonds zur Förderung der Nachhaltigkeitsforschung mit zwei Millionen Euro auf. Mit dem Geld sollen standortübergreifende Forschungsaktivitäten gefördert werden.

Im Fokus stehen bei der Förderung laut Technischer Universität die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), außerdem sollen der wissenschaftliche Nachwuchs für das Thema sensibilisiert und verschiedene Veranstaltungsformate unterstützt werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Carl-Zeiss-Stiftung unsere gemeinsamen, standortübergreifenden Forschungsprojekte im Bereich der Nachhaltigkeit fördert“, sagt Professor Werner Thiel, Vizepräsident für Forschung und Technologie an der TU Kaiserslautern. „Damit haben wir die Möglichkeit, langfristige Kooperationen zu festigen und die gemeinsame Forschung an beiden Standorten auszubauen.“

Mit den Mitteln des Carl-Zeiss-Kooperationsfonds sollen rund zehn Forschungsprojekte gefördert werden, bei denen Teams beider Standorte zusammenarbeiten. Auch die Einrichtung einer standortübergreifenden, interdisziplinären Nachwuchsgruppe und die Unterstützung von verschiedenen Veranstaltungsformaten wie Tagungen und Vortragsreihen sind vorgesehen. Geplant ist zudem, exzellente Nachwuchswissenschaftler mit ihren Projekten zu fördern. Ihre Vorhaben sollen auch dabei helfen, die standortübergreifende Profilbildung in der MINT-basierten Nachhaltigkeitsforschung zu stärken. Über die einzelnen Projekte soll ein Expertengremium entscheiden.

Stiftung will das Zusammenwachsen der Universitäten unterstützen

„Wir wollen das Zusammenwachsen der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Campus in Landau unterstützen und neue Potenziale in den MINT-Fächern heben“, sagt Felix Streiter, Geschäftsführer der Carl-Zeiss-Stiftung. „Nachhaltigkeit und der kluge Umgang mit unseren Ressourcen werden in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Die Standorte in Kaiserslautern und Landau verfügen in diesem Bereich über eine starke Forschungstradition. Gerade in interdisziplinären Forschungsansätzen und dem Aufbau von neuen Querverbindungen zwischen den beiden Standorten sehen wir wichtige Impulse für die Zukunft.“

Beide Standorte weisen bereits eine Expertise in der Thematik auf, da Nachhaltigkeit in verschiedenen Forschungsprojekten eine Rolle spielt. An der TU wird beispielsweise daran geforscht, wie sich Nutzpflanzen besser an die verändernden Klimabedingungen anpassen können, wie Holz als nachhaltiges Baumaterial zum Einsatz kommen kann oder wie recyceltes Material beim Bau Verwendung finden kann.

Für die Zukunft sind auch neue gemeinsame Studiengänge, ein Graduiertenkolleg und Seminarreihen zur Nachhaltigkeit in Planung.