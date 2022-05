Die TU Kaiserslautern bekommt rund 663.000 Euro Landesmittel. Damit wird einerseits die digitale Verwaltung ausgebaut, andererseits die Rechnerleistung für Forschungsprozesse erhöht.

Ministerialdirektor Daniel Stich überreichte die Bewilligungsbescheide am Montag in der TU. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es ist, dass Serviceleistungen wie Einschreibungen und Fachwechsel digital möglich sind. Das Land Rheinland-Pfalz leiste bei der Überführung in den digitalen Raum gern Unterstützung. Die finanziellen Mittel stammen aus dem „Programm zur Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen“, für das insgesamt 50 Millionen Euro bereitstehen.

Die Uni möchte mit den zusätzlichen Mitteln das bereits existierende Identity- und Accessmanagement weiter optimieren, so dass Studierende und Mitarbeitende auf digitale Systeme jederzeit und von überall zugreifen können. Gleichzeitig stellt die Digitalisierung von Hochschulservices sicher, dass Studierende auch bei Gebäudeschließungen ihr Studium fortsetzen können und Beschäftigte im Homeoffice arbeiten.

Ebenfalls unterstützt das Land mit Hilfe des Corona-Sondervermögens den Ausbau des Hochleistungsrechners „Elwetritsch“ der TU. Der Rechner hilft mittels Künstlicher Intelligenz und komplexer Simulationsmodelle, die Auswirkungen von Covid-19 auf den Körper besser zu verstehen oder die medikamentöse Behandlung von Corona und das Infektionsrisiko in Innenräumen zu erforschen.