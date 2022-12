Die Technische Universität Kaiserslautern und die Universität in Landau haben, vor ihrem Zusammenschluss zur Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) zum 1. Januar 2023, gemeinsame Strukturen im Bibliothekswesen geschaffen. Mit einer Förderung von rund 500.000 Euro aus dem Programm zur Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen hat die Landesregierung die RPTU dabei unterstützt ein „Next Generation Bibliotheksmanagementsystem“ (NGS) und ein auf Suchmaschinentechnologie basiertes „Discovery System“ (RDS) an den beiden Standorten einzurichten, teilt das Wissenschaftsministerium mit.

In der Pandemie seien die Erwartungen von Studierenden, Lehrenden und Forschenden sowie die Anforderungen an die digitale Verfügbarkeit von elektronischen Medien (E-Medien) und Dienstleistungen stark gestiegen. Zugleich sei der Bestand an E-Medien deutlich gewachsen. Mit den neuen RDS und NGS seien die Bibliothekssysteme der RPTU nun für die Verwaltung von E-Medien optimiert, sodass den Nutzern mit wenigen Klicks eine Vielzahl von Zeitschriften, Büchern und andere Medien elektronisch zur Verfügung gestellt werden könnten. Ebenso werde die Kommunikation mit den Bibliotheksnutzern durch neue Funktionen deutlich erleichtert und beschleunigt.