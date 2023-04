Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Ausgründung der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern ist mit dem mit 10.000 Euro dotierten Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Opti-Cal befasst sich mit Messtechnik in einem Bereich, der mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Das Unternehmen stellt Prüfkörper für ganz feine Messgeräte her.

Ein menschliches Haar hat in etwa eine Dicke von 60 Mikrometern. Das ist recht dünn, verglichen mit den Größenordnungen, in denen Messgeräte in der Automobilindustrie