Der TTV Siegelbach 1955 hat bei den Pfalzpokalendspielen am Sonntag in Germersheim seiner bisher erfolgreichsten Saison die Krone aufgesetzt. Die erste Mannschaft kam mit dem Pokal nach Hause.

Nach dem Gewinn der Pokalmeisterschaften im Februar auf Bezirks- sowie Kreisligaebene hatten sich die erste und zweite Mannschaft des TTV für die Verbandspokalmeisterschaften qualifiziert. Die zweite Mannschaft musste sich am Sonntag in einem äußerst knappen Spiel im Halbfinale gegen die zweite Mannschaft der VT Zweibrücken, dem späteren Sieger, 3:4 geschlagen geben.

Die erste Mannschaft des TTV konnte dagegen den Pfalzpokal der Bezirksligen erringen. Gegen den TTC Oggersheim III setzten sich Mario Krieg, Marcello Mühlemann und Sebastian Wolff, trotz des kurzfristigen Ausfalls des Mannschaftsführers Boris Rakoci, mit 4:1 im Finale durch. Die Siegelbacher qualifizierten sich somit für die viertägigen deutschen Pokalmeisterschaften im Mai in Mülheim-Kärlich. Ein Novum für den Verein aus dem Kaiserslauterer Stadtteil. Bei diesem Turnier zählt er nicht mehr zu den Favoriten. Doch allein durch die bisherigen Siege bleibt es die erfolgreichste Saison der fast 70-jährigen Vereinsgeschichte. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft konnten sich, neben den Pokalerfolgen, die Meisterschaft in ihren Ligen sichern. Der Ersten gelang dies in der Bezirksoberliga Westpfalz Nord, die zweite Mannschaft wurde Meister der Kreisliga Ost-Nord. Das „doppelte Double“ erkämpfte sich der TTV Siegelbach ohne einzige Niederlage.