Wenn am Samstag (18 Uhr) die Heber des AC Heros Wemmetsweiler und der TSG Kaiserslautern aufeinandertreffen, ist zum Saisonabschluss in der Gewichtheber Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar Spannung angesagt.

Beide Teams stehen mit 3:15 Punkten auf Rang sechs und sieben dicht beisammen. Dabei haben die Saarländer nur um 5,8 Kilopunkte die Nase gegen über den Buchenlochern vorne. So geht TSG-Betreuer Frank Diehl freudig in das Duell, in dem er den zweiten Saisonsieg erringen will. Diehls Einschätzung: „Obwohl man Heros als Gastgeber als leichten Favorit ansehen muss, haben wir dort durchaus eine Chance. Da sich meiner Meinung nach beide Teams auf Augenhöhe bewegen, kann man schon von einem knappen Kampfverlauf ausgehen. Letztlich werden die Fehlversuche entscheidend sein. Mal schauen, wer von denen an die Hanteln gehen kann.“

Bei der TSG fehlt allerdings Seniorenweltmeisterin Korinna Diehl, die am kommenden Donnerstag in Nagold bei den Masters-DM wieder mit Titelambitionen glänzen will. So werden Steven Castaneda, Liam Rogel, Paul Sohns, Kai Roman Nongießer und Gerasim Bespalov den Kampf aufnehmen. Wer von ihnen außer Konkurrenz startet, wird am Kampfabend entschieden. Läuft es optimal, dann könnten nach Einschätzung von Diehl 120 bis 125 Punkte erzielt werden gegen einen Gegner, der im Schnitt 102 Punkte erreichte und als Saisonbestleistung 118 Punkte aufweist.

„Mal sehen, wer von denen als Letzter an die Hanteln geht, um noch mal Gas zu geben. Da eigentlich beide Teams hinten keinen haben, der je nach Situation was draufpacken kann, fehlt beiden die Möglichkeit zu spielen“, sagt Diehl und fügt an: „Vorausgesetzt, die werden nicht jemanden auspacken.“