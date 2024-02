Beim Kampf gegen den Abstieg aus der 2. DKBC-Bundesliga Mitte war Gastgeber Bahn Frei Aschaffenburg für die TSG Kaiserslautern eine Nummer zu groß.

„Gegen die Aschaffenburger, die einen Sahnetag erwischten, war für uns nichts zu ernten“, stellte der TSG-Vorsitzende Andreas Nikiel nach der 0:8-Niederlage (5:19 Sätze, 3320:3717 Kegel) fest. Nach dem ersten Durchgang war beim Stand von 0:2 und 138 Kegeln im Rückstand das Match für Kaiserslautern quasi schon gelaufen. Bis auf Sebastian Peter (1:3) und Alexander Schöpe (2:2), die beide 605 Kegel erzielten, dabei aber ohne Chance auf den Mannschaftspunkt waren, war es schon sehr desolat, was die Barbarossastädter auf die Bahn brachten. So rückt der Klassenverbleib in immer weitere Ferne.

SKC holt ein 4:4-Unentschieden im Pfalzderby

Unerwartet stark präsentierte sich dagegen der auf Formsuche befindliche SKC Mehlingen gegen den Tabellendritten der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden, den KSV Kuhhardt. Im bis zum Ende knallharten Pfalzderby, das 4:4 endete (15:9 Sätze, 3418:3433 Kegel), trotzten die Mehlinger den favorisierten Gästen einen Punkt ab. Nach der Eröffnung von Nicolas Reichling (1:3) und David Rahm (3:1) gegen den Kuhardter Topspieler Markus Wingerter ging es mit 1:1 und 37 Kegeln Rückstand in den zweiten Durchgang. Dort brachten der Tagesbeste Mario Dietz 4:0 (601) und Wolfgang Heß 2,5:1,5 (567) ihr Team mit 3:1 und zwölf Kegeln Vorsprung in Führung.

Im Finale musste Markus Simon beim 2:2 den Mannschaftspunkt aufgrund der weniger gefällten Kegel abgeben, dafür schaltete Andreas Rahm mit 2,5:1,5 den zweiten Kuhardter Topspieler Philipp Braun aus, und machte das 4:2 für die Gastgeber. Nachdem aber die Gäste 15 Kegel mehr auf der Habenseite hatten, bekamen sie die beiden Zusatzpunkte zum Unentschieden.

Pressewart Wolfgang Heß bilanzierte: „Gegen die stärker eingeschätzten Gäste denke ich, es ist ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir am Ende etwas näher am Sieg waren. Endlich haben wir es mal geschafft, eine kompakte Mannschaftsleistung auf die Bahn zu bringen – auch wenn noch Luft nach oben ist.“

Die Gäste werfen Bahnrekord

Im Spiel der Kegelfreunde Sembach gegen SG GH 78/GW Sandhausen hatte sich der Gastgeber Außenseiterchancen erhofft. Die Wunschvorstellung konnte beim 1:7 (5:19 Sätze, 3442:3667) gegen den Tabellenzweiten nicht umgesetzt werden. Bereits im Startblock überragte bei den Gästen Thomas Olson (638) mit neuem Bahnrekord. Nach dem ersten Durchgang mit Markus Tiedemann und Sven Hien lag Sembach 0:2 und 137 Kegel im Rückstand. Es reichte für den Gastgeber durch Jannik Dorn beim 2:2 (570 Kegel) lediglich für den Ehrenpunkt, während Mark Nickel 2:2 (615) als Teambester im letzten Wurf am 2:2 Ausgleich scheiterte.

Im Endspurt, in dem die Gäste den von RW Sandhausen (3600) gehaltenen Bahnrekord um 67 Kegel überboten, war die Luft in der Partie raus. Lukas Lamnek: „Jetzt stehen drei Wochen Pause an, um die Köpfe nach der Negativserie frei zu bekommen.“