Maximilian Hoppe und Fainne Howard, die jungen Spitzenfechter der TSG Kaiserslautern, setzten ihr Florett in Frankreich treffsicher ein.

Hoppe gewann das U15-Turnier in Laxou. Howard katapultierte sich in Haguenau auf Platz zwei in der U17-Konkurrenz. „Die Generalprobe für die U15-DM in Schwerin ist gelungen“, freut sich der TSG-Fechttrainer