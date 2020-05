Am 17. März wurde der Sportbetrieb eingestellt, jetzt haben die Classic-Kegler des Landesfachverbandes Rheinland-Pfalz endgültig Klarheit. Ursprünglich hoffte der Deutsche Keglerbund Classic, die Saison im Mai oder Juni mit dem 17. und 18. Spieltag ordnungsgemäß beenden zu können. Der Plan erwies sich aber letztendlich als undurchführbar.

Nachdem in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden die Entscheidungen schon gefallen sind, „hat sich der Landessportausschuss bereits im Vorfeld entschieden, wie im DKBC-Plan vorgesehen, die Saison 2019/20 mit dem 16. Spieltag für beendet zu erklären, um Planungssicherheit für die Vereine herzustellen“, informiert Sektionssportwart Carsten Kappler.

In der Regionalliga führte in dieser Saison kein Weg am KV Mutterstadt vorbei, der mit fünf Zählern Vorsprung vor der SG Ettlingen liegt. Auf Platz drei hat sich die TSG Kaiserslautern II allerdings gut positioniert. Das ist zudem die beste Platzierung seit der Saison 2013/14.

In der Rheinland-Pfalz-Liga der Frauen führt die TSG Schwabenheim die Tabelle an, punktgleich mit der TSG Kaiserslautern II.

Tabelle

Regionalliga RLP/Nordbaden

1. KV Mutterstadt 25:3, 2. SG Ettlingen 20:8, 3. TSG Kaiserslautern II 19:9

Rheinland-Pfalz-Liga Frauen

1. TSG Schwabenheim 15:9 (58:38 Mannschaftspunkte), 2. TSG Kaiserslautern II 15:9 (57:39), 3. ESV Pirmasens III 12:12 (47:49), 4. TSG Kaiserslautern III 6:18 (30:66)