Am letzten Spieltag der 3. Bundesliga Süd hat Meister TSG Kaiserslautern den Vorsprung auf den Tabellenzweiten TTC Bietigheim-Bissingen noch auf vier Punkte erhöht.

Mit einem Sieg im abschließenden Saisonspiel beim Post SV Mühlhausen wurde der 17. Sieg der Saison perfekt gemacht. Die TSG Kaiserslautern spielte im letzten Saisonspiel in den Einzeln ohne ihren Top-Spieler Xi Wang. Gegen die zweite Garde aus Mühlhausen kam dafür Lokalmatador Lasse Becker in den Einzeln zum Einsatz. Bereits nach den Doppeln führte die TSG mit 2:0. Torben Wosik/Haruki Miyamoto und Xi Wang/Luis Kraus gewannen jeweils in drei Durchgängen. Dass der Japaner Miyamoto auch im Spitzenpaarkreuz seine Qualitäten hat, zeigte sein Dreisatzsieg gegen den jungen Angriffsspieler Ivo Quett. Weil auch Ex-Nationalspieler Wosik gegen Mühlhausen Olgegs Kartuzovs im Anschluss keine Probleme hatte, führte die TSG bereits mit 4:0.

Bietigheim verhilft TV Limbach ans rettende Ufer

Beckers Einzeleinsatz sollte aber nicht von einem Sieg gekrönt sein. Gegen Nico Müller gewann er zwar einen Durchgang, musste die Partie dennoch mit 1:3 verloren geben. Im Anschluss gewannen Luis Kraus und Torben Wosik ihre Partien beim 6:1-Sieg. Auch Vizemeister Bietigheim spielte zum Saisonabschluss nicht mehr in bester Aufstellung, unterlag dem TV Limbach mit 4:6 und griff damit unmittelbar in den Abstiegskampf ein. Denn die Saarländer aus Limbach schafften mit dem Sieg noch den Sprung ans rettende Ufer.

In den kommenden Wochen soll nach TSG-Abteilungsleiter Helmut Schneider bekannt werden, wie sich die TSG Kaiserslautern für die Zukunft in der 2. Bundesliga aufstellt. Denn Verstärkungen werden notwendig sein, wenn es gegen ambitionierte Teams wie den TSV Windsbach, den 1. FC Köln oder die zweite Garde des amtierenden Champions-League-Siegers 1. FC Saarbrücken geht.