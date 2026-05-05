50 junge Fechterinnen und Fechter bewiesen in der Halle 1 der TSG Kaiserslautern sportliche Leidenschaft und viel Können.

Der Südwestdeutsche Fechtverband hatte seine Talente von der U13 bis U20 zum Vorbereitungslehrgang auf die anstehenden deutschen Meisterschaften nach Kaiserslautern in die TSG-Fechthalle geladen. Intensive Trainingseinheiten in den Bereichen Fitness, Koordination und Taktik standen genauso an wie Einzel- und Mannschaftsgefechte.

Mit 24 Florett- und 26 Degenfechtern war das Teilnehmerfeld breit aufgestellt. Es waren dabei nicht nur die zur DM direkt qualifizierten Sportler in der Halle, sondern auch solche, die es dieses Jahr auf den Ranglisten mit der Qualifikation knapp nicht geschafft haben. Auch Talente aus dem benachbarten Rheinhessischen Landesverband waren ebenfalls eingeladen.

Hochklassige Sparringspartner

„Wir wollten eine bestmögliche Qualität haben“, erklärt Johannes Krieger-Kettering, Cheftrainer der TSG-Fechter. Er stand beim Verbandslehrgang den Fechtern als Trainer gegenüber. Auch ein Top-Florettfechter aus Frankreich sowie eine Degenfechterin des Fechtinternats Bonn waren mit dabei. Durch diese hochklassigen Sparringspartner hätten die Athletinnen und Athleten wertvolle internationale Erfahrungen sammeln und ihr eigenes Leistungsniveau weiter steigern können. So die Einordnung von Krieger-Kettering.

Zwei Tage gaben das Trainerteam und die Fechttalente alles. Volle Konzentration und Dynamik zogen sich durch das Wochenende. Neben fechterischen Feinheiten gab es auch individuelle Gespräche zwischen Trainern und Fechtern. Ziel war es, die qualifizierten Athletinnen und Athleten, darunter auch zahlreiche TSG-Talente, optimal auf die anstehenden deutschen Florettmeisterschaften im Juni in Buchholz und Lübeck vorzubereiten.

Zweitägiger Lehrgang ein voller Erfolg

„Bereits nach dem ersten Trainingstag zeigten sich deutliche Fortschritte. Bewegungsabläufe wirkten sicherer, taktische Entscheidungen präziser und auch das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaften entwickelte sich sichtbar weiter.“ So zeigt sich Trainer Johannes Krieger-Kettering zufrieden. Besonders die Teamsportlerinnen und -sportler hätten die Gelegenheit genutzt, sich gemeinsam einzufechten und ihre Abstimmung zu verbessern.

Aus seiner Sicht war der zweitägige Lehrgang in Kaiserslautern ein voller Erfolg. Nach intensiver Förderung und spürbaren Leistungssteigerungen seien das beste Voraussetzungen für die kommenden deutschen Meisterschaften. „Die Nachwuchsathleten gehen nun mit gestärktem Selbstvertrauen und wertvollen Impulsen in die entscheidende Phase ihrer Saison“, ist sich Johannes Krieger-Kettering sicher.