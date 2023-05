Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sich selbst dürften die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in dieser Oberliga-Saison am meisten überrascht haben. Ohne allzu große Ambitionen gestartet, führen sie nach neun Spielen die Tabelle an. Diese Position wollen sie am Sonntag (11 Uhr) mit einem Sieg in der Heimpartie gegen den Kreuznacher HC verteidigen.

Nach den bisherigen Ligaauftritten seiner Truppe betonte Andreas Gillmann stets, wie ausgeglichen in dieser Spielzeit die Konkurrenz sei. Bestätigt in seiner Auffassung sah sich der TSG-Coach