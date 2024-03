Während die Gäste aus Kaiserslautern schmerzlich Korinna Diehl vermissten, zauberte der AC Wemmetsweiler eine Heberin „aus dem Hut“, die Matchwinnerin wurde.

Einen Sieg hatte sich die TSG Kaiserslautern in der Gewichtheber-Oberliga erhofft, doch es kam anders: Da Gegner AC Heros Wemmetsweiler eine neue Heberin „aus dem Hut“ zauberte, gelang den Saarländern mit neuer Saisonbestleistung zum Rundenabschluss ein 3:0-Sieg mit 155:111,7 Kilo-Punkten gegen die TSG.

TSG-Betreuer Frank Diehl unkte schon im Vorfeld, dass Heros noch jemanden auspacken würde. Er hatte Recht: Mit Johanna Grün präsentierte Heros-Trainer Sven Mieger eine Heberin aus dem Crossfit-Bereich, die sich in ihrem ersten Kampf für die Saarländer mit 43 Punkten als Matchwinnerin entpuppte, da sie in etwa 35 Punkte mehr als die vorige Stammkraft erzielte. So wurde die Saison-Bestleistung ihres Teams von 118,3 auf 155 Punkte hochgeschraubt. Damit lag sie in etwa im Bereich der fehlenden Korinna Diehl, die auf TSG-Seite schmerzlich vermisst wurde.

Im Stoßen war fürs TSG-Team gar nichts zu holen

Diehls Fazit: „Der erhoffte Kopf-an-Kopf-Kampf kam durch den Einsatz von Grün nicht zustande. So haben wir uns auf die Weiterentwicklung unserer Heber konzentriert, was uns auch teilweise gelang.“ Ohne den kurzfristig krank fehlenden Paul Sohns ging der Punkt im Reißen nach 28,1:39,5 Kilopunkten an Heros. Punktesammler bei der TSG war Ausnahmetalent Steven Castaneda, der seine Bestleistung auf 95 Kilo/24,5 Punkte schraubte. Liam Rogel, berufs- und krankheitsbedingt mit Trainingsrückstand am Start, musste sich mit 3,3 Zählern begnügen. Bei Kai Nongiesser waren es 0,3 Punkte, während Gerasim Bespalov das Reißen mit einer Nuller-Wertung abschloss.

Verlief es in der Anfangsdisziplin noch eng, wuchs die Überlegenheit der Gastgeber im Stoßen ständig. Obwohl Castaneda mit 49,5 Punkten alle bei weitem übertrumpfte, zog die TSG mit 83,6:115,5 den Kürzeren. Rogel (15,3) sowie Nongiesser (14,4) und Bespalov (4,5) blieben alle weit unter den Leistungen des Gastgebers.

Nach 3:18 Punkten und Rang sieben in der Abschlusstabelle zog Diehl sein Resümee zum Oberliga-Rundenverlauf: „Punktemäßig wäre mehr drin gewesen. Doch haben wir unseren Kader mit hoffnungsvollen Talenten erweitert und stehen in Zukunft besser da. Wir freuen uns schon jetzt auf deren Weiterentwicklung.“