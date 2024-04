Die TSG-Herren würden in der Zweiten Regionalliga Süd zu Hause gegen den Limburger HC gerne den Bock umstoßen. Warum das nicht einfach wird.

Wenn der Zweck eines sportlichen Wettbewerbs darin besteht, möglichst viele Siege zu erringen, dann haben die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern dieses Ziel bislang gründlich verfehlt. Nach fünf Spielen in der Feldrunde der Zweiten Regionalliga Süd noch immer ohne Erfolgserlebnis, wollen sie am Sonntag (11 Uhr) im Buchenloch gegen den Limburger HC ihre Sieglos-Serie beenden.

Das hatten sie sich aber auch schon am vorigen Wochenende vorgenommen. Hoffnungsvoll traten sie da beim bis dahin noch punktlosen Tabellenletzten, dem SC Frankfurt 1880 II, an. Aber aus dem ersehnten Sieg wurde nichts. Am Ende stand eine überaus enttäuschende 1:3-Niederlage. Die vierte in dieser Runde für die Lauterer, die erst einmal zu punkten vermochten. Und zwar am zweiten Spieltag, als sie gegen den TSV Schott Mainz 1:1 unentschieden spielten. Kein Wunder, dass sie mit dieser mageren Punktausbeute ganz unten im Tabellenkeller stehen.

TSG-Ziel: Am Sonntag unverkrampft ins Spiel gehen

Wenn den TSG-Herren im Kellerduell mit den Frankfurtern schon kein Sieg gelang, warum sollte ihnen das nun gegen den Limburger HC gelingen? Denn das ist ein Gegner von anderem Kaliber als der SCF II, belegt der LHC doch in der Tabelle den dritten Platz. TSG-Coach Andreas Gillmann hofft auf den Heimvorteil. Aber er ist sich darüber im Klaren, dass sein Team vor einer äußerst schwierigen Aufgabe steht. „Wir spielen gegen einen starken Gegner“, so Gillmann.

Dass die Lauterer als Aufsteiger einen schweren Stand in dieser Liga haben würden, war schon vor dem Saisonbeginn klar. Auch wenn es nach der Niederlagenserie schwierig sein dürfte, sollten sie am Sonntag doch versuchen, unverkrampft in die Partie gegen Limburg zu gehen, und sich als Ziel setzen, dem Gegner einfach nur einen guten Kampf zu liefern. Vielleicht klappt es dann ja mit dem ersten Saisonsieg.