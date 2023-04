Im Spitzenspiel der Oberliga ist den Hockeyherren der TSG Kaiserslautern eine Überraschung gelungen. Gegen den HTC Neunkirchen trumpften sie im Buchenloch mit 5:1 (3:0) auf, starteten damit siegreich in den zweiten Teil der Feldrunde 2022/23 und verteidigten die Tabellenführung.

„Mit einem so hohen Sieg hatten wir nicht gerechnet“, stellte ein überaus zufriedener Andreas Gillmann nach dem gelungenen Auftakt gegen die als Tabellenzweite angereisten Saarländer fest. Ein alter Oberligarivale, gegen den die Lauterer in der Vergangenheit schon oft nicht gut ausgesehen hatten. Doch diesmal hatte der Trainer der TSG allen Grund, um die Seinen für einen kämpferisch und spielerisch starken Auftritt zu loben. „Es war eine überzeugende Mannschaftsleistung“, fasste er die Partie zusammen.

Als hätte ein Buchenlocher das Drehbuch dieses Spiels geschrieben – so glatt lief alles für das Heimteam ab, das schon früh in Führung ging. Nach einer kurzen Ecke erzielte David Kläs das 1:0. Danach zeigte Bastian Ottmann Nervenstärke beim Siebenmeter und erhöhte sicher auf 2:0. Der nächste TSG-Streich folgte kurz vor der Pause. Da traf Niklas Schwindt zum 3:0.

TSG-Abwehr steht sicher

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste aus dem Saarland zwar druckvoller als in Durchgang eins, doch bei der aufmerksamen TSG-Abwehr bissen sie auf Granit. Im Gefühl, den Gegner fest im Griff zu haben, legte die Heimmannschaft nach. Zunächst war es Felix Hempel, der mit einem sehenswerten Schuss – Andreas Gillmann sprach später von einem „Traumtor“ – das 4:0 erzielte, und danach veredelte Lukas Kroneberger einen flotten Angriff mit dem Treffer zum 5:0. Die Partie war also längst schon entschieden, als die Gäste kurz vor Schluss noch zu ihrem Ehrentreffer kamen. Im Anschluss an eine kurze Ecke.

Die Lauterer feierten damit im sechsten Spiel den fünften Sieg und führen nun mit zwei Punkten Vorsprung auf den neuen Ligazweiten, den Kreuznacher HC, die Hackordnung der acht Oberligisten an.