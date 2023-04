So locker wie zuletzt beim TSV Schott Mainz II dürften die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in ihrer nächsten Oberligapartie nicht an die Punkte kommen. Müssen sie sich doch am Sonntag (13 Uhr) im Auswärtsspiel bei der TG Frankenthal II mit einem Gegner aus der oberen Tabellenhälfte auseinandersetzen.

Mit einer „schwierigen Partie“ rechnet Andreas Gillmann und begründet seine Einschätzung damit, dass die Frankenthaler wohl „erfahrene Spieler“ gegen seine Mannschaft einsetzen werden. Die Erinnerungen des TSG-Trainers an den Auswärtsauftritt bei der TGF II in der vergangenen Saison sind nicht die besten. Damals kassierte sein Team eine deutliche Niederlage. Aber das ist Vergangenheit. Diesmal treten die Buchenlocher als Tabellenführer mit großem Elan und dem Selbstvertrauen des Siegers an. Am Ende der Partie in Frankenthal soll der fünfte Sieg in Folge stehen, mit dem die TSG ihre Spitzenposition verteidigen will. In der Vorrundenbegegnung setzten sie sich in einer engen Partie mit 2:1 gegen die TGF II durch, die eine durchwachsene Zwischenbilanz mit vier Siegen und drei Niederlagen aufweist. Am vergangenen Wochenende geriet das Frankenthaler Team beim Dürkheimer HC II mit 2:7 unter die Räder.

Dagegen vermochten die Lauterer von ihren bisherigen sieben Ligaauftritten sechs für sich zu entscheiden. Nur einmal mussten sie sich geschlagen geben, am dritten Spieltag dem Kreuznacher HC mit 0:1. Zuletzt bezwangen sie das Schlusslicht Mainz standesgemäß mit 5:0. Aber auch zuvor im Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten HTC Neunkirchen gewannen sie deutlich mit 5:1 die Oberhand. 18 Punkte haben die Buchenlocher auf dem Konto und damit drei mehr als die Saarländer, die aber erst sechs Ligaspiele bestritten haben und am Sonntag klar favorisiert in die Heimpartie gegen den TSV Schott Mainz II gehen.