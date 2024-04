100 Zuschauer sahen im Exil des Drittliga-Meisters vom 1. FC Saarbrücken-TT II den Auswärtsauftritt der TSG Kaiserslautern. In Homburg-Erbach spielten die Saarländer vor einer beachtlichen Tischtenniskulisse in der 3. Bundesliga.

Die bereits als Meister feststehende Mannschaft vom FCS hatte in der gesamten Rückrunde bei 48 Siegen nur fünf Partien abgegeben. Gegen die TSG Kaiserslautern sollte beim 5:5 sogar der erste Punktverlust in der zweiten Saisonhälfte hinzukommen.

In den Doppeln hatte die TSG gegen die nicht in bester Besetzung angetreten Saarbrücker ihre Chancen. Währen Guilherme Teodoro und Pfalzmeister Sven Happek zwar gut loslegten, aber verloren, war bei Jakub Folwarski/Felix Köhler das umgekehrte Programm angesagt. Köhler spielte insbesondere in den entscheidenden Phasen ganz stark auf, sorgte im Alleingang für die letzten drei Punkte im vierten Satz, und hatte auch im entscheidenden fünften Satz seine Phasen. Folwarskis schnittreiche Bälle sorgte das FCS-Doppel Eduard Ionescu/Mathias Hübgen nur wenig, die Geschwindigkeit der Angriffsbälle Köhlers jedoch umso mehr. Der Pole Folwarski und Köhler siegten nach 0:2 noch mit 3:2 und sorgten für die Punkteteilung nach den Doppeln. Köhler schnupperte gegen Akash Pal zweimal am Satzgewinn, hatte im ersten Durchgang sogar einen Satzball.

Zum Abschluss auf dem vierten Tabellenplatz

In den Einzeln war die TSG insbesondere im Spitzenpaarkreuz ganz stark. Folwarski und Teodoro siegten in beiden Partien, sorgten so für die 3:1 und 5:3-Führung für die Buchenlocher. Im Nachgang mussten sich Felix Köhler und Sven Happek jedoch jeweils geschlagen geben.

Durch das Remis zum Saisonabschluss belegt die TSG mit 23:13 Punkten den vierten Rang.