Der Fechtnachwuchs der TSG Kaiserslautern stand erst im Training mit dem Goldmedaillengewinner von Peking, mit Benjamin Kleibrink, und der deutschen Meisterin Anne Sauer und legte dann auf Turnieren richtig los.

Die jungen TSG-Fechter Fainne Howard und Gene Kim verbrachten einen Teil der Sommerferien in der Sportschule in Wedau und nahmen dort an einem Fechtcamp teil. Die Trainingsgefechte, die unter der Anleitung des deutschen