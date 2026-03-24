Es ist vollbracht – die TSG Kaiserslautern setzt sich die Krone in der Gewichtheber-Landesliga auf. Gegen den AC Weisenau II gewann die TSG mit 3:0 (182:73).

Der Erfolg von Tabellenführer TSG Kaiserslautern über das noch punktlose Schlusslicht AC Weisenau II galt im Vorfeld als reine Formsache – und das sollte es am Samstag auch sein. Der Ligaprimus konnte es sich dabei sogar leisten, dass die gesundheitlich angeschlagene Tabea Thümmler keinen Versuch im Stoßen absolvierte. Durch ihr Handicap schaffte sie zuvor im Reißen schon keinen gültigen Versuch. Dass Thümmler rausgenommen wurde, lag auch daran, dass die Gäste mit lediglich drei Hebern antraten, die in die Wertung kamen.

Bestleistungen für Evelin Louis

Der oberligaerfahrene Vincent Simons trat außer Konkurrenz an, damit er nicht aus dem Rhythmus kommt. Somit flossen dessen 64 Relativpunkte (Reißen 100 Kilo, Stoßen 112 Kilo) nicht in die Wertung ein. Gleiches war bei Gerasim Bespalov (19 Relativpunkte, Reißen 78 Kilo, Stoßen 97 Kilo) und Liam Rogel (25,6 Relativpunkte, Reißen 93 Kilo, Stoßen 113 Kilo) auf Seiten der TSG der Fall.

Für die TSG punkten konnte Evelin Louis, die in jeder Disziplin eine persönliche Bestleistung aufstellte. 37 Kilogramm bescherten ihr im Reißen 15,5 Relativpunkte, 54 Kilogramm im Stoßen 32,5 Zähler. Ebenfalls so viel wie noch nie zuvor hob Kai Nongießer im Reißen. Durch 107 Kilogramm steuerte er 20, anschließend im Stoßen durch 125 Kilogramm nochmal 38 Relativpunkte bei. Der Dritte im Bunde, Steven Castaneda, schaffte zunächst im Reißen 100 Kilogramm (23 Relativpunkte) und ging im Stoßen, nachdem er durch 130 Kilogramm auf weitere 53 Relativpunkte kam, aufs Ganze. Er ließ, angesichts des letzten Kampfes für die nächsten Monate, 145 Kilogramm auflegen, doch er sollte scheitern und eine neue persönliche Bestleistung knapp verpassen.

Der Pflicht folgt die Kür

„Es war früh klar, dass wir gewinnen werden, daher haben wir gesagt, ein Versuch für die Mannschaft, dann darf versucht werden. Im Training macht man sowas normal nicht“, informiert TSG-Trainer Frank Diehl, was auch das „niedrige“ Ergebnis nach Relativpunkten erklärt. Dennoch hatte die TSG Kaiserslautern im Reißen mit 58,5:16,4 und im Stoßen mit 123,5:56,6 Relativpunkten die Nase recht deutlich vorn. Kurios: Vor diesem entscheidenden Duell der Landesliga gab es einen Freundschaftskampf zwischen der zweiten Garde der TSG und der „Dritten“ des KSV Grünstadt. Hier kam die Reserve des neuen Landesligameisters auf knapp 110 Relativpunkte, was unter dem Strich ebenfalls gegen den AC Weisenau II gereicht hätte.