Bei den südwestdeutschen Meisterschaften im Florett können sich die TSG-Fechter nur selbst schlagen. Alles Gold gewinnen sie trotzdem nicht.

Es war ein schon fast erwartbarer Durchmarsch, den die U17-Fechterinnen und Fechter der TSG Kaiserslautern in Mainz bei den südwestdeutschen Meisterschaften auf die Fechtbahn zauberten. Bezeichnend der Mixed-Mannschaftswettbewerb: Die TSGler stellten gleich zwei Teams. Das kann in der südwestdeutschen Fechtlandschaft derzeit so keiner aufbieten. Es kam noch besser. Sowohl das Damenteam als auch die Jungs erreichten das Finale und standen sich dort gegenüber. Dabei unterlagen Lara Hensen, Charlotte Kappus und Josefine Fröhlich ihren männlichen Kollegen Nils Ilin, Tim Wentz und Maximilian Hoppe. Gold und Silber gingen somit nach Kaiserslautern.

Kein Vorbeikommen an der starken Luxemburgerin

Auch im Einzel dominierten die TSGler deutlich die Konkurrenz aus dem Südwesten. Für Gold hat es dann am Ende aber weder in der U17 noch in der U13 gereicht, das ging bei den offen ausgeschriebenen Meisterschaften ins Ausland. In der U17 im Damenflorett zogen Lara Hensen, Charlotte Kappus und Josefine Fröhlich souverän durch die Vorrunde. Fröhlich schied in der K.-o.-Runde unglücklich früh aus und wurde am Ende Neunte. Kappus ließ auf dem weiteren Weg unter anderem die Griechin Batali hinter sich und zog ins Halbfinale ein. Dort fand sie gegen die starke Luxemburgerin Giesler keinen Weg zum Sieg und gewann Bronze. Derweil setzte Hensen ihren Marsch Richtung Finale fort, gewann gegen Linnea Nothhof vom ASV Landau und stand im Finale Giesler gegenüber. An ihr war kein Vorbeikommen. Gold ging nach Luxemburg, Hensen erkämpfte sich Silber.

Silber für Nils Ilin

Bei den U17-Jungs ging es ähnlich zur Sache. Die TSGler Maximilian Hoppe, Nils Ilin und Tim Wentz erreichten alle das Halbfinale. Ilin stand nun Wentz gegenüber, gewann und zog ins Finale. Wentz nahm Bronze mit. Im anderen Halbfinale verlor dagegen Hoppe doch etwas überraschend deutlich gegen den Türken Karaören Ege Tuna von der TG Dörnigheim und nahm Bronze entgegen. Karaören ließ im Finale Ilin ebenfalls keine Chance, schnappte sich Gold, während der TSGler Silber holte.

In der U13 war es erneut eine Fechterin aus Luxemburg, die sich gegen das Siegen der TSG stellte. Elena Enchev zog ins Finale ein, konnte dort allerdings die Florettspitze von Eva Nicolas aus Luxemburg nicht gut genug abwehren und nahm am Ende Silber entgegen.

TSG-Trainer zieht positives Fazit

Für TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering war es insgesamt ein starkes Turnier. „Den Mannschaftsmeistertitel und den südwestdeutschen Vizemeister nach Kaiserslautern zu holen, ist ein deutliches Zeichen, wie stark unsere Florettfechter im Südwesten aktuell sind und dass wir nur durch internationale Konkurrenz gestoppt werden können“, zieht Krieger-Kettering ein durchweg positives Fazit. Die TSG-Fechterinnen und -Fechter hätten ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.