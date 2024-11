Bei den Verbandsliga-Keglern ist am Wochenende Ruhetag. Nicht aber für die TSG Kaiserslautern, die Kegelfreunde Sembach und den SKC Mehlingen, die an den Pokalwettbewerben teilnehmen.

Auf Bundesebene beim Pokal des Deutschen Keglerbundes Classic geht es für die TSG Kaiserslautern und die Kegelfreunde Sembach um den Einzug in die dritte Runde. Auf der Anlage im Buchenloch treffen TSG Kaiserslautern und KTV Zeulenroda (Samstag, 13 Uhr) aufeinander.

Beide Mannschaften sind derzeitig Tabellenführer in ihren jeweiligen Verbandsligen und agieren auf einem guten Niveau. Zu diesem Spiel gegen den unbekannten Gegner ist es schwer, eine Prognose zu stellen. Abteilungsleiter Andreas Nikiel geht von einer interessanten Partie aus, in der seine Mannschaft versucht, den Heimvorteil zu nutzen. Da die Thüringer Ergebnisse zwischen 3400 und 3500 spielen, ist eine geschlossene Mannschaftsleistung und das berühmte Quäntchen Glück vonnöten.

Nach dem erfolgreichen Pokalauftakt haben es die Kegelfreunde Sembach bei den Sportfreunden Friedrichshafen (Samstag, 13 Uhr) ebenfalls mit einem für sie unbeschriebenem Blatt zu tun. Der Gastgeber, der aus der 2. Bundesliga Süd abgestiegen ist, ist in der Verbandsliga Baden-Württemberg Tabellenzweiter und hat bisher von sieben Spielen nur eins verloren. „Auch unter diesen Aspekten“, so Sportwart Mark Nickel, „freuen wir uns doch auf das Spiel. Wir sind wohl der klare Außenseiter. Aber nichtsdestotrotz werden wir diese Herausforderung angehen, um uns gut zu verkaufen. Mit etwas Glück erwischen wir die Sportfreunde auf dem falschen Fuß und können eine erneute Überraschung feiern.“

In der ersten Runde des Landespokals gastiert der SKC Mehlingen beim Verbandsliga-Konkurrenten KV Grünstadt (Samstag, 13 Uhr, Kegelcenter Grünstadt). In der Liga liegen die Mehlinger auf Platz vier und die Grünstadter auf Platz sechs. Beide Teams standen sich noch nicht gegenüber. Zu Hause noch mit weißer Weste, sind die Leininger leicht favorisiert. Erschwerend kommt dazu, dass über sechs Bahnen gespielt wird. SKC-Pressewart Nicolas Reichling: „Beim Spiel über sechs Bahnen ist alles etwas anders. Aber in diesem Spiel möchten wir den Liga-Alltag hinter uns lassen und versuchen, eine Überraschung zu schaffen und in die nächste Runde einziehen. Entscheidend wird für uns sein, ob das Starttrio auf den Bahnen zurechtkommt und wir die KVG direkt unter Druck setzen können, andernfalls wird es schwierig, gegen die Routine von Spielern wie Fabian Buch auf deren Heimbahnen zu bestehen.“