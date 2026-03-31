Die TSG Kaiserslautern bleibt in der 3. Tischtennis-Bundesliga auf Aufstiegskurs. Daran kann auch Neuling TV Limbach nichts ändern.

Die TSG Kaiserslautern gewann am Samstag gegen das Kellerkind und Fast-Absteiger TV Limbach. Der Liganeuling hatte in dieser Saison noch nicht wirklich viel Land gesehen in der 3. Bundesliga Süd. Klar war für die Saarländer daher schon fast, wollten sie doch noch die Liga auf sportlichem Wege halten, müssen sie die abschließenden drei Saisonspiele gewinnen. Die Niederlage gegen den bisherigen Tabellenletzten vom Post SV Mühlhausen II zwei Wochen zuvor war da schon fast der Knockout.

Spieledifferenz nicht in Gefahr bringen

Mit Xavier Dixon haben die Limbacher zwar einen sehr ordentlichen Topspieler (17:11-Siege), aber dahinter gibt es keinen Akteur, der regelmäßig zum Punkten kommt. Pavel Sokolov, ein junger Angriffsspieler ist noch der Lichtblick des TVL, der zumindest neun Einzelsiege, bei ebenso vielen Niederlagen, in dieser Saison einspielte. Dennoch gewannen die Buchenlocher in der Hinserie „nur“ mit 6:2 gegen das Kellerkind aus dem Nachbarbundesland. Klar war auch: Die TSG hatte nichts zu verschenken, wollte möglichst hoch gegen Limbach gewinnen, um den Vorteil in der Spieledifferenz gegenüber dem punktgleichen TTC Bietigheim-Bissingen beizubehalten, sodass im Meisterschaftsendspiel ein Remis ausreicht. Daher war auch klar, dass die TSG in bester Besetzung auflaufen wird.

Enge Spiele, klarer Sieg

Am vergangenen Samstag spielte Limbach nicht in ihrer Stamm-Heimstätte, sondern musste nach St. Ingbert ausweichen. „Für Xi Wang wäre es schwer gewesen in Limbach. Ich gehe davon aus, dass einige Fans mitkommen“, meinte Abteilungsleiter Helmut Schneider vor der Partie. Zuschauer waren viele da. Die engen Verhältnisse in Limbach blieben der TSG somit erspart. Das Saar-Pfalz-Derby nahm mit einem 6:1-Sieg den erwarteten Verlauf. Enge Spiele gab es dennoch zuhauf.

Nach zwei gewonnen Doppeln – Xi Wang und Luis Kraus siegten gegen Limbachs Xavier Dxion/Ion Söllner nach zweimaligem Satzrückstand mit 11:8 im fünften Satz – hatte Linkshänder Torben Wosik im Anschluss größte Schwierigkeiten gegen Xavier Dixon und verlor die ersten beiden Sätze. Nach einem langen Ballwechsel reckte Wosik dann doch die Faust in die Höhe und besiegte den Limbacher Topspieler mit 13:11 im Entscheidungssatz. Xi Wang blieb weiterhin ungeschlagen in dieser Saison, gewann beide Spiele gegen Söllner und Dixon in drei Sätzen. Der Japaner Haruki Miyamoto siegte im Anschluss gegen Christian Schleppi, der die Limbacher Drittligamannschaft federführend organisiert, in vier Sätzen. Einzig Luis Kraus hatte gegen TVL-Akteur Michael Schwarz in fünf Sätzen das Nachsehen.

Als Tabellenführer geht Kaiserslautern nun in die Partie gegen den punktgleichen Verfolger aus Bietigheim. Mit einem Remis ist die TSG dann Meister und steigt in die 2. Bundesliga auf, wenn sie zum Saisonabschluss auch gegen den Post SV Mühlhausen II gewinnt.