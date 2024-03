Beim Fechtturnier in Mainz, den offenen Stadtmeisterschaften, konnten die Sportlerinnen und Sportler der TSG Kaiserslautern ihre Florettspitzen hervorragend platzieren. Einige sicherten sich in der Landeshauptstadt die Fahrkarten zur DM in Schwerin.

Fainne Howard, sie hat die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft längst geschafft, verteidigte in der U17-Klasse souverän ihren Vorjahrestitel. In der U15 standen in Mainz mit der Siegerin Charlotte Kappus und der Zweitplatzierten Lara Hensen gleich zwei TSGlerinnen auf dem Podest. Lara Hensen focht sich auch in der U13 auf den Vizerang, gefolgt von ihrer Vereinskollegin Josefine Frölich. Für Lara Hensen brachten die Erfolge in Mainz die bislang noch fehlenden Ranglistenpunkte, sie löste damit das Ticket zur deutschen Meisterschaft.

Die schaffte auch Nils Ilin. Bislang saß ihm der Zweibrücker Fechter Jannis Euskirchen in der Rangliste des Südwestdeutschen Fechtverbandes im Nacken. Mainz musste die Entscheidung bringen, und die fiel durch Ilins Rang drei in der U15 und Rang zehn in der U17 zugunsten des TSGlers aus. Er brachte sechs Ranglistenpunkte zwischen sich und den Kontrahenten und schnappte sich die Fahrkarte zur DM.

Lola Runkel holt Silber, Helena Müller hat Pech

Maximilian Hoppe, der sein DM-Ticket schon länger in der Tasche hat, holte sich in Mainz Platz zwei in der U15 und Rang sechs in der U17. Platz sieben belegte mit Tim Wentz ebenfalls ein TSG-Sportler. Eine weitere Silbermedaille brachte Lola Runkel in der U11 mit zurück nach Kaiserslautern. Dominik Schweickert wurde Sechster.

In der U15 durfte sich mit Helena Müller eine weitere Fechterin aus der Schmiede von Trainer Johannes Krieger-Kettering eine letzte Hoffnung machen, noch die DM-Qualifikation zu schaffen. Bitter, denn sie musste deutlich führend wegen Krämpfen im Fechtarm das Viertelfinale aufgeben. Am Ende reichte ihr Platz fünf nicht. Nur vier Ranglistenpunkte fehlten zum Startplatz bei der DM.