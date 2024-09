Weitermachen! So lautet die Devise der Hockeyherren der TSG Kaiserslautern. Mit vier Siegen in vier Spielen haben sie die Oberliga bislang dominiert. Am Samstag (17 Uhr) wollen sie bei der TG Frankenthal II ihren fünften Coup landen.

Ändere niemals ein siegreiches Team. An diese alte Trainerweisheit konnte sich Andreas Gillmann in dieser Runde noch nicht halten. Nach jedem siegreichen Auftritt seiner Truppe musste der Coach des TSG-Herrenteams notgedrungen Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung vornehmen. Da Spieler fehlten, weil sie in Urlaub reisten oder studienbedingt passen mussten. Doch jedes Mal schaffte er es, mit seinem Trainerkollegen Jochen Metz eine schlagkräftige Truppe „zusammenzupuzzeln“. Und dass ihnen das auch gegen die TG Frankenthal II gelingen wird, davon ist Gillmann überzeugt.

Die mit blütenweißer Weste an der Tabellenspitze stehenden Buchenlocher gehen als Favoriten in diese Feldpartie. Treffen sie doch auf einen Gegner, dem in dieser Runde noch kein Sieg gelungen ist. Nur einen Punkt brachte die TGF II bisher auf ihr Konto, beim 2:2 gegen die TG Worms. Am vorigen Wochenende zog die zweite Garnitur des Zweitligisten Frankenthal gegen den HTC Neunkirchen mit 1:2 den Kürzeren und kassierte damit die dritte Saisonniederlage. Gegen eine zweite Mannschaft anzutreten ist für die TSG-Herren nichts Neues. Zuletzt spielten sie gegen den TSV Schott Mainz II und lösten diese Aufgabe klar mit 3:0.

TSG-Damen empfangen den Spitzenreiter

Die Damen der TSG Kaiserslautern nehmen an diesem Wochenende in der Oberliga den vierten Anlauf in Richtung erster Saisonsieg. Ob es diesmal klappt, ist aber fraglich. Bekommen sie es doch mit dem Spitzenreiter Dürkheimer HC zu tun, den sie am Samstag (15 Uhr) empfangen.