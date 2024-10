Einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf musste Tischtennis-Drittligist TSG Kaiserslautern hinnehmen. Bei Tabellenführer TTC Bietigheim-Bissingen gab es eine klare 2:6-Auswärtsniederlage.

Bereits in den Doppeln lief es für die Buchenlocher nicht nach Plan. Angeführt von Spitzenspieler Xi Wang ging die TSG mit 0:2 aus den Doppeln. Wang und der Weißrusse Vladislav Rukletsov wehrten nach einem 0:2-Satzrückstand gleich sechs Matchbälle ab, schafften es gegen Matej Haspel und Michael Engelhardt schließlich doch noch in den fünften Durchgang, hatten in diesem dann aber trotz einer hohen Führung das Nachsehen. 11:9 gewann das Bietigheimer Duo die Partie. „Das Doppel dürfen sie nicht verlieren“, sagt TSG-Abteilungsleiter Helmut Schneider rückblickend.

Der 3:1-Sieg von Bietigheims japanischem Topspieler Sota Noda, der bedingungslos Angriff spielt, gegen Dmitrij Prokopcov bedeutete schon fast die Vorentscheidung, auch wenn die TSG Kaiserslautern durch Siege von Wang und Michal Bankosz nochmal bis auf 2:4 herankam. Rukletsov verlor parallel gegen Matej Haspel.

TSG in zwei Wochen zum Siegen verdammt

In der Folge mussten sich Wang und Prokopcov jeweils in vier Sätzen geschlagen geben. Wang glich zwar gegen Noda einen Satzrückstand aus, verlor dann jedoch mit 6:11 und 9:11.

„Die Leistung von Prokopcov und Rukletsov war enttäuschend“, stellt Schneider fest und spricht von einem herben Rückstand im Kampf um den Aufstieg. „Windsbach kann aber auch in solchen Spielen seine Probleme bekommen“, sagt Schneider über den Topaufstiegskandidaten.

Bietigheim liegt nun mit 10:0 Punkten an der Spitze der Tabelle, während Kaiserslautern in zwei Wochen bei der DJK SpVgg Effeltrich (2. November, 17.30 Uhr) und einen Tag später (15 Uhr) in eigener Halle gegen den Zweitplatzierten ASC Grünwettersbach II bereits zum Siegen verdammt ist.