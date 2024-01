Drei Spieltage vor Ende der Hallenrunde führen die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern das Feld der sechs Oberligisten an. Ihr erster Gegner in der entscheidenden Schlussphase ist am Sonntag der TSV Schott Mainz II (11 Uhr, Schulzentrum Süd). Der Tabellenvorletzte, der aber zuletzt für eine faustdicke Überraschung sorgte.

Die Rheinhessen leisteten den Buchenlochern am vergangenen Wochenende unerwartete Schützenhilfe, als sie deren schärfsten Konkurrenten im Titelkampf, die TG Worms, mit 5:4 besiegten. Dabei gelang es ihnen, einen 1:3-Rückstand zur Pause in der zweiten Halbzeit noch umzubiegen. Da sie ihren zweiten Saisonsieg auch noch in der Nibelungenstadt feierten, muss sich der Tabellenführer auf selbstbewusste Gäste gefasst machen. „Wir sind gewarnt und werden die Mainzer nicht unterschätzen“, sagt TSG-Coach Andreas Gillmann angesichts des auch für ihn überraschenden Erfolges.

Zusammen mit Jochen Metz, mit dem er das Trainerduo der TSG-Herren bildet, will er seinem Team die richtige Taktik verordnen. Im Hinspiel gelang dies. Da hatten die Seinen kaum Probleme mit dem TSV, den sie mit 9:2 bezwangen. An Selbstbewusstsein dürfte es den Lauterern nach ihrem Erfolg im Topspiel beim Dürkheimer HC II nicht fehlen. Mit einem Sieg am Sonntag kämen sie dem Gewinn der Meisterschaft einen großen Schritt näher.

TSG-Damen wollen nachlegen

Bereits am Samstag (17.30 Uhr) ist das Damen-Oberligateam der TSG Kaiserslautern im Kellerduell beim TFC Ludwigshafen gefordert. Nach ihrem Coup gegen den Spitzenreiter TV Alzey gehen die Buchenlocherinnen als klare Favoritinnen ins Kräftemessen mit dem punktlosen Tabellenletzten. „Wir treten in Ludwigshafen mit breiter Brust an“, sagt TSG-Trainer Kai Musiol, dessen Team den Alzeyerinnen die erste Saisonniederlage beibrachte. Zu Recht war Musiol begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft, die beim 3:2 über den Ligaersten ihr bestes Spiel seit Langem zeigte und damit praktisch den Klassenverbleib klarmachte. Die Lautererinnen wollen gegen den TFC nachlegen.