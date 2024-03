Beim bayrischen TTC Wohlbach spielten die Tischtennisherren der TSG Kaiserslautern unentschieden am vergangenen Samstag. Damit sind sie die Remiskönige der Dritten Bundesliga Süd. In der Tabelle bleiben sie nach dem 5:5 beim TTC auf dem vierten Rang.

Lange sah es für die TSGler nach dem neunten Saisonsieg und dem Sprung auf den dritten Platz aus. Dem schon fast üblichen 1:1 nach den Doppeln folgte ein Sieg von Guilherme Teodoro gegen Wohlbachs Jan Zibrat. Der frühere deutsche Schülermeister Felix Köhler wehrte gegen Grozdan Grozdanov im dritten Durchgang einen Matchball ab und siegte dann noch mit 3:2. Auch Sven Happek hatte, nachdem er eine 2:0-Satzführung eingebüßt hatte, im fünften Durchgang noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Beim Stand von 10:9, 11:10 und 13:12 hatte er jeweils einen Matchball, musste die Partie gegen Roman Rosenberg aber mit 13:15 verloren geben.

Zwei Niederlagen im hinteren Paarkreuz

Teodoro und der Pole Jakub Folwarski brachten Kaiserslautern dann doch noch mit 5:3 in Führung. Weil beide im Spitzenpaarkreuz siegten. Es sollte dann aber eben doch nicht zum Sieg reichen, weil Köhler und Happek im hinteren Paarkreuz beide ihre Partien in vier Sätzen verloren. Dadurch erreichten die Wohlbacher das Remis. Mit sieben Zähler stehen sie nun vor dem ersten Abstiegsrang und können nicht mehr vom in den vergangenen Jahren so starken DJK Sportbund Stuttgart überholt werden.

Die TSG Kaiserslautern trifft nun am 7. April (15 Uhr) in eigener Halle auf die bereits abgestiegenen Stuttgarter. Zum Saisonabschluss steht dann beim Meister 1. FC Saarbrücken-TT II (21. April) noch ein Auswärtsspiel an.