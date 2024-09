Unspektakulär verliefen die bisherigen drei Oberligaauftritte der Hockeyherren der TSG Kaiserslautern. Aber erfolgreich. Ihre Siegesserie wollen sie am Samstag (17 Uhr) zu Hause in der Feldpartie gegen den TSV Schott Mainz II fortsetzen.

In der vergangenen Saison spielten die Lauterer noch gegen die erste Mannschaft des TSV. Eine Etage höher, in der Zweiten Regionalliga Süd. Damals gelang ihnen im heimischen Buchenloch ein Unentschieden. Nach dem Abstieg in die Oberliga bekommen sie es mit der zweiten Garnitur zu tun. „Man weiß nicht, wie sie auflaufen werden“, sagt Andreas Gillmann, der mit Jochen Metz das Trainerduo der TSG bildet, und rechnet damit, dass die Mainzer mit Verstärkung aus der Ersten antreten werden. Ebenso wie die TSG sind auch die Rheinhessen noch ungeschlagen in der neuen Runde, haben aber erst zwei Ligaspiele bestritten. Vom VfL Bad Kreuznach trennten sie sich mitl 1:1, danach bezwangen sie die TG Frankenthal II mit 1:0. Gegen den VfL Bad Kreuznach spielten die Buchenlocher am vorigen Wochenende, setzten sich auswärts mit 3:1 durch und festigten damit ihre Spitzenposition in der Tabelle. Zuvor waren sie auch gegen den HTC Neunkirchen und die TG Worms siegreich gewesen.

Da ihm am Samstag einige Spieler nicht zur Verfügung stehen, muss Andreas Gillmann eine Mannschaft „zusammenpuzzeln“. Dass er sich darauf versteht, bewies der TSG-Coach in den vergangenen Ligaspielen.

Das Kontrastprogramm zu den erfolgreichen Herren liefern die Damen der TSG Kaiserslautern. Nach zwei Spieltagen in der Oberliga stehen sie punktlos am Tabellenende. Beide Partien bestritten sie auswärts. Am Sonntag (11 Uhr) haben sie ihren ersten Heimauftritt in der Feldrunde 2024/25. Im Buchenloch empfangen sie den TSV Schott Mainz. „Es wird wieder schwer“, sagt Julie Steinsch angesichts des Duells mit den Mainzerinnen, die mit einem Sieg über den Kreuznacher HC in die Runde starteten, am vorigen Wochenende zu Hause aber gegen den Dürkheimer HC mit 1:3 den Kürzeren zogen und mit drei Punkten den vierten Platz belegen.

Bei der 0:3-Niederlage zuletzt gegen den KHC habe sie ihr Team „zu defensiv eingestellt“, sagt die TSG-Trainerin und kündigt an, dass ihre Mannschaft gegen die Schott-Truppe offensiver spielen und sich auf keinen Fall „verstecken“ werde.