Die Situation der Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in der Zweiten Regionalliga Süd erscheint ziemlich hoffnungslos. Stehen sie doch sieglos auf dem letzten Tabellenplatz. Und ihre Chancen, am Sonntag (11 Uhr) in der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt dringend notwendige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, sind minimal.

Wie in jeder der bisherigen zehn Ligapartien fällt den Buchenlochern auch diesmal die Außenseiterrolle zu. Zu welcher Preisklasse das Team aus der Mainmetropole gehört, bringt Andreas Gillmann