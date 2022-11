Zum Auftakt der Hallen-Oberligarunde ist den Hockeyherren der TSG Kaiserslautern eine Überraschung gelungen. Beim favorisierten Dürkheimer HC II spielten sie 4:4 (4:2) unentschieden. Fast hätten sie einen Sieg geschafft. Die Damen eröffneten die Runde mit einer Niederlage gegen die TG Frankenthal III.

„Es war ein flottes Spiel“, erklärte Andreas Gillmann, der Trainer des TSG-Herrenteams, nach der ersten Saisonpartie und freute sich über den „guten Start“ seiner Mannschaft in die Runde. Gegen den renommierten Gegner gingen die Buchenlocher von Beginn an mit viel Elan zur Sache und belohnten sich für ihr mutiges Spiel. Niklas Schwindt erzielte den Führungstreffer, und Lukas Kroneberger erhöhte wenig später auf 2:0. Dem Heimteam gelang dann zwar der Anschluss- und der Ausgleichstreffer zum 2:2, doch die Lauterer zogen noch vor der Halbzeitpause durch die Treffer von Dominik Fath und Lukas Kroneberger auf 4:2 davon. Aber auch diesmal hielt der Vorsprung nicht. In Unterzahlsituationen kassierte die TSG in der zweiten Hälfte zwei Gegentreffer und musste sich am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. Ihre zweite Oberligapartie bestreiten die TSG-Herren am Sonntag (10 Uhr) beim TV Alzey, der zum Kreis der Titelanwärter zählt. Sein Team werde aber auch diese schwierige Aufgabe selbstbewusst angehen, kündigte Andreas Gillmann an.

Torchancen eiskalt genutzt

Für das Damenteam der TSG endete der Saisonauftakt in der Oberliga mit einer Niederlage. Gegen die in starker Besetzung angetretene TG Frankenthal III unterlag man mit 2:7 (2:4). Seine Mannschaft habe zwar über weite Strecken der Partie „auf Augenhöhe“ mit den Gästen gespielt, im Abschluss habe es ihr aber an Effektivität gefehlt, sagte TSG-Coach Kai Musiol und bescheinigte den Frankenthalerinnen, dass sie ihre Torchancen „eiskalt“ genutzt hätten. Die beiden Tore der Buchenlocherinnen erzielten Hanna Noll und Lena Beyer.