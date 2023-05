Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einer auf dem Papier leichten Aufgabe stehen die Hockeyherren in ihrer achten Oberligapartie. Empfangen sie am Samstag um 16 Uhr in der Sporthalle der Schillerschule doch den Tabellenletzten HC Speyer.

„Wir wollen in diesem Spiel den Ton angeben und Tore schießen“, lässt Jochen Metz, der Trainer der Buchenlocher, keinen Zweifel daran, was er von seiner Mannschaft fordert: nämlich einen