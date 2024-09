Nach ihrem tollen Start in die Feldrunde stehen die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern mit makelloser Bilanz auf Platz eins der Oberliga-Tabelle. Diese Spitzenposition wollen sie am Sonntag (11 Uhr) mit einem Sieg beim VfL Bad Kreuznach verteidigen.

Nicht nur die Konkurrenz, auch die Buchenlocher selbst dürften von ihren beiden Siegen überrascht sein. Dieser gelungene Auftakt war alles andere als selbstverständlich nach der enttäuschenden vergangenen Runde, die mit dem Abstieg aus der Zweiten Regionalliga Süd endete. Aber die Lauterer Mannschaft, die von Jochen Metz und Andreas Gillmann gecoacht wird, fand sich problemlos in ihrer neuen, alten Liga zurecht. Nach dem glatten 2:0-Erfolg im ersten Spiel gegen den HTC Neunkirchen setzte sie sich auch bei der TG Worms durch. Im letzten Viertel verwandelten die TSGler einen 0:1-Rückstand in ein 2:1. Coach Gillmann sieht in diesem Sieg einen Beleg dafür, dass seine junge Truppe durch das Jahr in der Zweiten Regionalliga erheblich an Erfahrung gewonnen habe und vor allem cleverer verteidige.

Nun also soll gegen den VfL Bad Kreuznach der dritte Streich gelingen. Ein Gegner, über den Gillmann nicht viel zu sagen weiß. Schaut man auf die bisherigen Ergebnisse, dann gehört der VfL nach den ersten beiden Spieltagen zu den drei Oberligateams, die noch keinen Sieg landeten. Einen Punkt haben die Kreuznacher aber auf dem Konto. Ihr Spiel gegen den TSV Schott Mainz II endete 1:1 unentschieden. Danach mussten sie sich in Neunkirchen mit 1:3 geschlagen geben.

Personell aus dem Vollen schöpfen

Nach dem aus ihrer Sicht enttäuschenden Saisonauftakt wollen es die Hockeydamen der TSG in der zweiten Oberligapartie besser machen. Im Spiel beim Kreuznacher HC soll es am Sonntag (13 Uhr) mit dem ersten Sieg klappen. Julie Steinsch, die Trainerin der TSG-Damen, sieht ihre Mannschaft vor einer „schwierigen Aufgabe“. Zuversichtlich stimmt sie aber, dass sie im Gegensatz zum Auftaktspiel bei der TG Worms, das mit 1:2 verloren ging, diesmal personell aus dem Vollen schöpfen kann.