Feierliche Pokalübergabe auf dem Erbsenberg: Florian Packheiser, Kapitän des eSport-Teams der TSG Kaiserslautern, nahm den Pokal entgegen, den die RHEINPFALZ gestiftet hat und freute sich noch mal über den Sieg seiner Mannschaft bei der Kaiserslauterer eStadtmeisterschaft.

Marco Zepp vom FC Erlenbach löste eine Wettschuld ein und überreichte Marvin Müller vom VfR Kaiserslautern, dessen Team das Turnier zum zweiten Mal ausgerichtet hatte, einen Kasten Bier, Schals wurden getauscht und alle schwelgten in Erinnerungen, an eine Woche voller spannender Wettbewerbe, an Siege auch gegen das Team des FCK, der in der Vorrunde ausgeschieden war. Die TSG, bei der fast ausschließlich A-Jugendliche an der Konsole saßen, punktete, weil sie „sehr gut als Team zusammenspielte“, wie Packheiser sagte. Und sie hatte noch zwei weitere Trümpfe: Tim Grunau, den Torschützenkönig, und David Haas, den Top-Vorlagengeber.

So lief die Endrunde der Stadtmeisterschaft