Turniere in den USA, Paris, Bayern und Baden-Württemberg standen für die Nachwuchsfechter der TSG Kaiserslautern vor der Sommerpause auf dem Programm. Mit guten Auftritten verabschieden sie sich bis in den Herbst.

TSG-Nachwuchstalent im Florettfechten Gene Kim (10) hatte sich aufgrund mehrerer Turniersiege in Deutschland, Polen, Belgien, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden für die US Championships in